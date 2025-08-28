28 Ağustos Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 33000 sayılı Resmi Gazete atamalar!

Günün sayısına ait tüm detaylar, alınan kararların tam metinleri ve ilanlar PDF formatında da erişime açılmış durumda. 28 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yasama, yürütme, yargı ve ilanlara dair tüm gelişmeler yer alırken; atama kararları ve mevzuat değişiklikleri de dikkat çekiyor.

RESMİ GAZETE 28 AĞUSTOS 2025 KARARLARI

28 Ağustos 2025 Cuma tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, ilanlar ve duyurular vatandaşların gündeminde. Yasama bölümünde kabul edilen yeni kanunlar, yürütme ve idareye dair düzenlemeler, yargı kararları ve atama listeleri bugünkü sayıda yer aldı. Ayrıca Resmî Gazete'nin ilan bölümünde kamuoyunu ilgilendiren çeşitli duyurular da paylaşıldı.

YASAMA VE YÜRÜTME BÖLÜMÜ

Bugün yayımlanan sayıda yasama bölümüne ait kanunlar ile yürütme ve idareye ilişkin yeni gelişmeler dikkat çekiyor. Kararlar arasında mevzuat değişiklikleri ve idari düzenlemeler de bulunuyor.

YARGI KARARLARI VE ATAMALAR

Yargı bölümünde yer alan kararlarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalar açıklandı. Resmî Gazete'nin atamalar listesi, üst düzey yönetici ve bürokratları kapsıyor.

İLANLAR VE DUYURULAR

Vatandaşları doğrudan ilgilendiren ihale duyuruları, resmi tebligatlar ve çeşitli ilanlar da bugünkü sayıda yayımlandı.

RESMİ GAZETE PDF ERİŞİMİ

28 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'nin tamamına PDF formatında ulaşılabiliyor. Böylece tüm kararların ve ilanların detaylı içeriği incelenebiliyor.

TÜMÜ