28 Ağustos Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 33000 sayılı Resmi Gazete atamalar!

28 Ağustos 2025 Cuma tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar ve ilanlar kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Yasama bölümünde kabul edilen kanunlar, yürütme ve idareye ilişkin düzenlemeler, yargı alanındaki kararlar ve çeşitli atamalar bugünkü sayıda duyuruldu. Ayrıca Resmî Gazete'nin ilan bölümünde vatandaşları ilgilendiren duyurular da paylaşıldı.
RESMİ GAZETE 28 AĞUSTOS 2025 KARARLARI
YASAMA VE YÜRÜTME BÖLÜMÜ
Bugün yayımlanan sayıda yasama bölümüne ait kanunlar ile yürütme ve idareye ilişkin yeni gelişmeler dikkat çekiyor. Kararlar arasında mevzuat değişiklikleri ve idari düzenlemeler de bulunuyor.
YARGI KARARLARI VE ATAMALAR
Yargı bölümünde yer alan kararlarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalar açıklandı. Resmî Gazete'nin atamalar listesi, üst düzey yönetici ve bürokratları kapsıyor.
İLANLAR VE DUYURULAR
Vatandaşları doğrudan ilgilendiren ihale duyuruları, resmi tebligatlar ve çeşitli ilanlar da bugünkü sayıda yayımlandı.
RESMİ GAZETE PDF ERİŞİMİ
28 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'nin tamamına PDF formatında ulaşılabiliyor. Böylece tüm kararların ve ilanların detaylı içeriği incelenebiliyor.