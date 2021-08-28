28 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
28 Ağustos 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
03:00 Türkiye - İspanya
04:30 Türkiye - Çin
05:45 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:10 Spor Kitaplığı
06:15 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:25 Efsanelerin İzinde
06:30 FIFA Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Teknik Analiz
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:00 Spor Haftasonu
14:30 Türkiye - Brezilya
15:45 Süper Lig Özetler
15:55 TFF 1. Lig Özetler
16:00 Spor Bülteni
16:55 Efsanelerin İzinde
17:00 Aktüel Futbol
19:10 Kocaelispor - Yılport Samsunspor
21:15 Aktüel Futbol
21:40 Bursaspor - Eyüpspor
23:45 % 100 Futbol
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Kaynak: InterSinema.com