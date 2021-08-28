28 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı
28 Ağustos 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
02:40 Star Market
04:50 Kaçak Gelinler
07:00 Medcezir
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Erkenci Kuş
11:30 Bir Demet Tiyatro
13:30 Hayat Sevince Güzel
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Star Market
23:30 Kazara Aşk
Kaynak: InterSinema.com