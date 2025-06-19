26 milyon dolar bulunan şehir hangisidir?

26 milyon dolar bulunan şehir hangisidir?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde, günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmadaHangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde, günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. PekiHangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde, günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır?

HANGİ BAŞKENTİN POLİS TEŞKİLATI, 2022 YILI İÇERİSİNDE, GÜNÜMÜZDEKİ DEĞERİ YAKLAŞIK 26 MİLYON DOLAR TUTARINDA OLAN KAYIP PARANIN ŞEHİRDEKİ POLİS KARAKOLLARINA TESLİM EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTIR?

A: Kopenhag

B: Buenos Aires

C: Tokyo

D: Yeni Delhi

Cevap : C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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