26 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı 26 Mayıs 2020 Salı günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:05 Maide'nin Altın Günü 00:25 Son Durak 01:25 Kardeşim Benim 2 02:10 Bang Bang 03:45 Bir Zamanlar Çukurova 05:00 Bir Zamanlar Çukurova 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Oscar Çöllerde 10:30 Pete ve Ejderhası 10:30 Emoji Filmi 12:40 Oscar Çöllerde 13:00 Gün Ortası 14:00 Bang Bang 14:00 Centilmen 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Emoji Filmi 20:00 Evde Bayram Konserleri: Mazhar Alanson 21:00 Karlar Ülkesi 21:45 Kardeşim Benim 2 23:00 Ölümlü Dünya Kaynak: InterSinema.com