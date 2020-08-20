26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Optimar Araştırma'nın 26 ilde yaptığı araştırmada vatandaşlara "Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 40.1'i Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.

Optimar Araştırma, 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmada "Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusuna yanıt aradı.

YÜZDE 40'LIK KESİM "ERDOĞAN" DİYOR

26 ildeki 2 bin 121 kişiyle telefonla görüşülerek yapılan kamuoyu araştırmasına göre, anketin yapıldığı hafta seçim gerçekleştiği takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 40.1, Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise 45.1 olarak belirlendi. Kararsızların oranı ise 14.8'de kaldı.

9 PUAN FARK ATTI

Optimar, Erdoğan'ın farklı rakiplerle ikinci tura kalması durumundaki oy dağılımını da açıkladı. Buna göre Erdoğan'la karşı karşıya gelen rakipler arasında en yüksek oyu alan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Anket, iki ismin ikinci tura kalması durumunda, Erdoğan'ın yüzde 45.1, İmamoğlu'nun ise yüzde 36.8 oy alacağını ortaya koydu. İki isim arasında kararsız kalanlar ise yüzde 18.1.

İMAMOĞLU İLK ADIMI ATMIŞTI

Öte yandan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakika mesafede ofis tutması "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adımı attı" şeklinde yorumlanmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu haberle ilgili İmamoğlu cephesinden de henüz bir açıklama yapılmadı.