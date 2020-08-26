26 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı
26 Ağustos 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
26.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 06:47
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
00:30 Şevkat Yerimdar
01:15 Sen Çal Kapımı
03:15 Hadi İnşallah
03:30 Kadın
04:45 Kadın
06:00 Her Yerde Sen
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Şevkat Yerimdar
12:45 Sen Çal Kapımı
15:45 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Baraj
20:00 Sen Çal Kapımı
22:30 Hadi İnşallah
Kaynak: InterSinema.com