25 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
25 Ocak 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Adana Demirspor - Bursaspor
05:05 Teknik Analiz
06:10 İtalya Kupası Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Teknik Analiz
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 Takvim Yaprakları
09:30 Orhan Ayhan'la
09:40 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 Hava Durumu
12:30 Spor Bülteni
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Akhisarspor
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor
15:55 İstanbulspor A.Ş. - Adanaspor A.Ş.
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Yılport Samsunspor - Altay
18:55 Altınordu - Menemenspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com