25 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
25 Ocak 2021 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:30 Şeref Kanunu
01:45 5 Başlı Köpekbalığı
03:15 Hasret Bitti
03:15 Müzik Arası
04:15 Küçük Ağa
04:45 5N 1K
05:30 Küçük Ağa
06:30 Sihirli Annem
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Gelinim Mutfakta
14:00 Babam Çok Değişti
15:45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 5 Başlı Köpekbalığı
Kaynak: InterSinema.com