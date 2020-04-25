25 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
25 Nisan 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:00 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la
10:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
13:00 Kuaförüm Sensin
14:00 Sultan
16:00 Çocuktan Al Haberi
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yakut Kırmızı
23:45 Safir Mavi
Kaynak: InterSinema.com