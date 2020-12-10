242 Alan kodu nerenin? Antalya alan kodu kaç? 0242 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0242 bu alan kodlarından birisidir. Peki 242 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Antalya'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0242 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Antalya'nın alan kodu kaçtır? 242 neresi, nereye ait, nereden aramış?

242 NERENİN ALAN KODU?

0242 : ANTALYA

0242 alan kodu Antalya iline aittir . Antalya'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0242 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekildeAntalya'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 242 kodu yazar.

0242 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0242 alan kodu Antalya iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Antalya şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 242 'dir. Yani Antalya'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0242 kodu geçmektedir.

ANTALYA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Antalya'nın alan kodu 0242 'dir. Antalya'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0242 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Antalya ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.