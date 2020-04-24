24 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
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24 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

24 Nisan 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

24.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 06:45
24 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02:45 Sahur Bereketi

04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:35 Dert Ortağı

05:55 Ramazan Güzeldir

05:55 Tam Zamanı

06:25 Bir Yusuf Masalı

08:25 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:35 Kalk Gidelim Eve

23:10 Ramazan Güzeldir

23:40 Mesnevi'den Hikayeler

Kaynak: InterSinema.com

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