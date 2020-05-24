24 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
24 Mayıs 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Beyaz Show
02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
02:00 Poyraz Karayel
04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
04:30 Gönülden Gönüle
05:20 Müzik Arası
06:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
07:00 Ver Elini Aşk
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
14:00 Hayat Tamircisi
15:15 Cehennem Melekleri 2
16:00 Arka Sokaklar
17:00 Kılıbık
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kılıbık
20:00 Çarkıfelek Bayram Özel
21:45 Cehennem Melekleri 2
22:30 Çetin Ceviz
23:45 Beyaz Show
Kaynak: InterSinema.com