24 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
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24 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı

24 Mayıs 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

24 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
24.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.05.2020 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Beyaz Show

02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti

02:00 Poyraz Karayel

04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

04:30 Gönülden Gönüle

05:20 Müzik Arası

06:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

07:00 Ver Elini Aşk

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:45 Çok Güzel Hareketler 2

14:00 Hayat Tamircisi

15:15 Cehennem Melekleri 2

16:00 Arka Sokaklar

17:00 Kılıbık

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kılıbık

20:00 Çarkıfelek Bayram Özel

21:45 Cehennem Melekleri 2

22:30 Çetin Ceviz

23:45 Beyaz Show

Kaynak: InterSinema.com

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