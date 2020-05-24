24 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı 24 Mayıs 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:00 Beyaz Show 02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti 02:00 Poyraz Karayel 04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 04:30 Gönülden Gönüle 05:20 Müzik Arası 06:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 07:00 Ver Elini Aşk 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:00 Arda ile Omuz Omuza 13:45 Çok Güzel Hareketler 2 14:00 Hayat Tamircisi 15:15 Cehennem Melekleri 2 16:00 Arka Sokaklar 17:00 Kılıbık 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kılıbık 20:00 Çarkıfelek Bayram Özel 21:45 Cehennem Melekleri 2 22:30 Çetin Ceviz 23:45 Beyaz Show Kaynak: InterSinema.com