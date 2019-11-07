24.Altın Objektif Ödülleri'ne diziler damga vurdu! Hangi dizi hangi ödülü aldı?
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24.Altın Objektif Ödülleri'ne diziler damga vurdu! Hangi dizi hangi ödülü aldı?

MGD 24.Altın Objektif Ödülleri gecesinde Her Yerde Sen, Afili Aşk, Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova ve ekipleri ödül alan dizilerdendi.

07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:46

MGD 24.Altın Objektif Ödülleri gecesinde Her Yerde Sen, Afili Aşk, Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova ve ekipleri ödül alan dizilerdendi. Diziler ve oyuncuları ödüllerin sahibi oldu! Tiyatro ve müzik alanında da ödüller sahibini buldu.

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VİDEO: 24.Altın Objektif Ödülleri'ne diziler damga vurdu! Hangi dizi hangi ödülü aldı?
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