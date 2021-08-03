236 yıl hapisle aranan hükümlü, Kocaeli'de yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

236 yıl hapisle aranan hükümlü, Kocaeli'de yakalandı

236 yıl hapisle aranan hükümlü, Kocaeli'de yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

İNTERNETTEN sattığı beyaz eşyaları teslim etmeyen, hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık' suçundan 236 yıl 8 ay hapis ve 25 bin TL para cezası ile aranan Ahmet Ertan Şahin (52), Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.

İNTERNETTEN sattığı beyaz eşyaları teslim etmeyen, hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık' suçundan 236 yıl 8 ay hapis ve 25 bin TL para cezası ile aranan Ahmet Ertan Şahin (52), Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı. 

İnternet üzerinden uygun fiyata beyaz eşya satarak, parasını aldığı kişilere ürünleri teslim etmeyen Ahmet Ertan Şahin hakkında Ankara ve Bolu'da 2'şer dava; Tekirdağ, Konya, İstanbul, Turgutlu, Gümüşhane ve Silifke'de 1'er dava açıldı. Hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık' suçundan dava açılan, toplam 236 yıl 8 ay hapis ve 25 bin TL para cezası bulunan Şahin, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı. Ahmet Ertan Şahin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Son dakika gündem: KOCAELİ-KORKULUKLARIN KIRILMASIYLA 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Son dakika gündem: KOCAELİ-KORKULUKLARIN KIRILMASIYLA 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Haluk Levent Burcu Biricik Prens William
Spor Muslera Mesut Özil Ecem Güzel Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
236 yıl hapisle aranan hükümlü, Kocaeli'de yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.08.2021 10:56:16. #1.13#

title