236 yıl hapisle aranan hükümlü, Kocaeli'de yakalandı

İNTERNETTEN sattığı beyaz eşyaları teslim etmeyen, hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık' suçundan 236 yıl 8 ay hapis ve 25 bin TL para cezası ile aranan Ahmet Ertan Şahin (52), Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.

İNTERNETTEN sattığı beyaz eşyaları teslim etmeyen, hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık' suçundan 236 yıl 8 ay hapis ve 25 bin TL para cezası ile aranan Ahmet Ertan Şahin (52), Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.

İnternet üzerinden uygun fiyata beyaz eşya satarak, parasını aldığı kişilere ürünleri teslim etmeyen Ahmet Ertan Şahin hakkında Ankara ve Bolu'da 2'şer dava; Tekirdağ, Konya, İstanbul, Turgutlu, Gümüşhane ve Silifke'de 1'er dava açıldı. Hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık' suçundan dava açılan, toplam 236 yıl 8 ay hapis ve 25 bin TL para cezası bulunan Şahin, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı. Ahmet Ertan Şahin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat