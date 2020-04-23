Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
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Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı

Koronavirüs aşısı için 23 Nisan'ı işaret eden Prof. Dr. Ercümen Ovalı, beklenen açıklamayı yaptı. Kovid-19'a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmının tamamlandığı belirten Ovalı, aşının virüsü etkisiz hale getirdiği anların görüntülerini paylaştı.

23.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:06
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 180 bin kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 2,6 milyonu aştı. Ölümcül salgının yayılmasını önlemek amacıyla aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, güzel bir haber de Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan geldi.

2 FARKLI AŞI ÜRETİMİNİN LABORATUVAR KISMINI TAMAMLADIK

Koronavirüs aşısı için 23 Nisan'ı işaret eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı, beklenen açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı. Koronavirüse karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmının tamamlandığı belirten Ovalı, "Sıra hayvan deneylerinde" dedi.

23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı

"TÜRKİYE, VİRÜSE KARŞI AŞI GELİŞTİREBİLEN AZ SAYIDAKİ ÜLKELER ARASINDA"

Ercümen Ovalı, açıklamasının devamında, "Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında" ifadelerini kullandı.

23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Twitter'dan koronavirüs için Dornaz Alfa'nın tedavide kullanılabileceğini açıklayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'ya tepki göstermişti. Bakan Koca, "Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
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