23 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:30 Bekir Köse ile Sahur Vakti 04:00 Kalp Atışı 04:30 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Pis Yedili 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Cumartesi Sürprizi 10:00 Şaşkın Damat 12:15 Kalp Atışı 13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu 14:00 Tarkan Altın Madalyon 14:45 Refika ile Test Mutfağı 15:45 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:15 Güldür Güldür Show 23:45 Hedef Kaynak: InterSinema.com