23 Haziran seçiminde Esenyurt'ta son durum

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Esenyurt'ta Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın önünde yarışı birinci olarak götürüyor.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre işte adayların aldığı oy oranı:

Sandıkların yüzde 98,41'i açıldı;

EKREM İMAMOĞLU: 245 bin 99 oy/ yüzde 57,05

BİNALİ YILDIRIM: 230 bin 121 oy/ yüzde 52,66