23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Şile ilçesinde son durum!
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde şu ana kadar sandıkların yüzde açıldı. Şile ilçesinde Ekrem İmamoğlu ipi göğüsledi.
İstanbul'da yenilenen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Açılan sandıklarla ilgili bir veri gelmeye başladı.
Şile 'desandıkların yüzde %100 açıldı.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Şile 'de adayların aldığı oy oranı:
EKREM İMAMOĞLU: %49,73
BİNALİ YILDIRIM: %49,34
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