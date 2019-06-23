23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Beykoz ilçesinde son durum!
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Beykoz'da şu ana kadar sandıkların yüzde 96'sı açıldı.
İstanbul'da yenilenen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.
Beykoz'da saat 19.24 itibarıyla sandıkların yüzde 96 açıldı.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Beykoz'da adayların aldığı oy oranı:
EKREM İMAMOĞLU: %49,39
BİNALİ YILDIRIM: %49,59
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Beykoz ilçesinde son durum!
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SEÇİM BOYUNCA NELER YAŞANDI! DAKİKA DAKİKA TÜM DETAYLARI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi! Sonuçları gelmeye başladı, işte oy oranları
Son Dakika Haberleri
19:29 AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Ekrem İmamoğlu seçimi önde götürüyor...