23. Dönem Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır'dan Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret

23. Dönem Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır'dan Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret23. Dönem Ak Parti Muğla Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Mehmet Nil Hıdır, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

23. Dönem Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır'dan Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret23. Dönem Ak Parti Muğla Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Mehmet Nil Hıdır, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette 23. Dönem Ak Parti Muğla Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Mehmet Nil Hıdır ile bir süre görüşen Vali Orhan Tavlı, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre