22 kadını kandırıp cinsel içerikli filmlerde oynatan siteye, 12,7 milyon dolar tazminat cezası verildi

05.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:35

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 22 genç kadın, model arama ilanı ile tuzağa çekildi ve kandırılarak yetişkin filmlerinde oynatıldı. Kadınlara güvence verilmesine rağmen çekilen cinsel içerikli filmler internete yüklendi. Davaya bakan hakim, 22 genç kadının kandırılarak online yetişkin filmlerinde oynatıldığına hükmetti ve kadınlara toplam 12,7 milyon dolarlık (yaklaşık 75 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verdi.

MODEL İLANI VERİP TUZAĞA ÇEKTİLER

2016 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 22 kadının model arama ilanı ile tuzağa düşürülüp cinsel içerikli filmlerde oynatılmasına ilişkin davada karar verildi. Verilen ilanda, işin cinsellik veya çıplaklık içerdiğinin açıkça belirtilmediğine hükmedildi. İlanda sadece, "Aranıyor: Tipi güzel, havalı kızlar" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

GÜVENCE VERİP İNTERNETTE PAYLAŞTILAR

Görüntülerin internette paylaşılmayacağına dair güvence verildi ancak cinsel içerikli görüntüler dünyada en çok ziyaret edilen cinsel içerikli internet sitelerinden birinde paylaşıldı. Ayrıca görüntüler abonelik tabanlı internet sitelerine de verildi.

HAKİM 12,7 MİLYON DOLARLIK TAZMİNATA HÜKMETTİ

Hakimin kararına göre, 22 kadın kandırılarak üretilen videolar modellere güvence verilmesine rağmen internete yüklendi. İnternete yüklenen videolar, yaşları 18 ile 23 arasında değişen mağdurların toplum dışına itilmesine ve intiharı düşünmelerine neden oldu. Mahkeme, her bir kadına zararları karşılığında 250 bin ila 500 bin dolarlık tazminat verilmesine hükmetti. Toplam verilen ceza 12,7 milyon dolara tekabül etti.

"MÜŞTEKİLER MAĞDUR EDİLDİ"

San Diego Yüksek Mahkemesi hakimi Enright, mahkemede "Sanıkların taktikleri, gerçekleşmeyeceğini açıkça temin etmelerine rağmen videoların tam da müştekilerin korktuğu şekilde yakınlarıyla akranları arasında ve çevrelerindeki herkes tarafından bilinmesine neden oldu. Sonuç olarak müştekiler mağdur edildi, ayrıca geniş kapsamlı ve çoğu zaman trajik sonuçlara katlanmaya da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOĞU İNTİHARI DÜŞÜNDÜ"

Enright ayırca, "Müşterek olarak, şiddetli taciz, duygusal ve psikolojik travma yaşayan kadınların itibarları zedelendi: İşlerini, akademik ve mesleki fırsatları, ailelerini ve kişisel ilişkilerini yitirdiler ve hayatları altüst oldu, yerlerinden oldular. Toplumlarından dışlandılar. Birçoğu intihar etmeyi bile düşündü" diye ekledi.