22 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 G.D.O. Kara Kedi 02:00 Aramızda Kalsın 04:30 Kara Sevda 07:00 İki Aile 09:15 Kaçak Gelinler 09:30 Dizi 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 13:00 Sinema 13:15 Aramızda Kalsın 13:45 Seven Ne Yapmaz 15:30 En Güzel Bölüm 15:30 Dizi 15:45 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 18:45 Star Haber 20:00 Devlet Kuşu 20:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı 21:45 Devlet Kuşu 22:15 Bir Demet Tiyatro 23:45 Medcezir Kaynak: InterSinema.com