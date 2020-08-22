22 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
22 Ağustos 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
22.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.08.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 G.D.O. Kara Kedi
02:00 Aramızda Kalsın
04:30 Kara Sevda
07:00 İki Aile
09:15 Kaçak Gelinler
09:30 Dizi
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:00 Sinema
13:15 Aramızda Kalsın
13:45 Seven Ne Yapmaz
15:30 En Güzel Bölüm
15:30 Dizi
15:45 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 Devlet Kuşu
20:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı
21:45 Devlet Kuşu
22:15 Bir Demet Tiyatro
23:45 Medcezir
Kaynak: InterSinema.com