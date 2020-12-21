21 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı
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21 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

21.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 06:47
21 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

21 Aralık 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:45 Hekimoğlu

02:15 Hasret Bitti

03:45 5N 1K

04:00 Müzik Arası

04:45 Küçük Ağa

05:00 Küçük Ağa

06:30 İyi Aile Babası

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Gelinim Mutfakta

14:00 Yatıya Misafirim Var

15:45 Yatıya Misafirim Var

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 İyi Aile Babası

Kaynak: InterSinema.com

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