2025'ten bir önceki kare yıl, hangi yıldır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi miladi yılı belirten sayı, bir tam sayının karesi ve bir "kare yıl" olan 2025'ten bir önceki "kare yıl"dır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ MİLADİ YILI BELİRTEN SAYI, BİR TAM SAYININ KARESİ VE BİR "KARE YIL" OLAN 2025'TEN BİR ÖNCEKİ "KARE YIL"DIR?

A: 1936

B: 1966

C: 1996

D: 2006

Cevap : A