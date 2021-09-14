2021 - 2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi 32 takımla grup aşamasında devam ediyor. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi macerasında futbolseverler 2022 UEFA Avrupa Ligi finali nerede? UEFA Avrupa Ligi finali hangi ülkede yapılacak? 2022 UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde…

2021 - 2022 SEZONU GRUPLARI

2021 - 2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde27 Ağustos'ta gerçekleşti. Kura sonucu 2021/22 sezonu UEFA Avrupa Ligi grupları şu şekilde şekillendi:

A Grubu: Olympique Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova

D Grubu: Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Olympique Marsilya, Galatasaray Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

G Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien

UEFA AVRUPA LİGİ TURNUVA FORMATI

Konferans Ligi'nin ilk kez bu sezon başlatılmasıyla 48 olan takım sayısı 32'ye düşürüldü. Takımlar 4'eri 87 gruba ayrıldı. Grupları lider olarak tamamlayan takımlar direkt son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayana takımlar ise, UEFA şampiyonlar ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlarla play-off mücadelesi verecek. Turu geçen takımlar son 16 turuna kalacak.

Avrupa Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise, yolun Konferans Ligi'nde devam edecekler. Takımlar çift maçlı eleme usulü ile oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak Finale adını yazdırmaya çalışacaklar.

2022 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?

2022 UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla kentinde yer alan Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ev sahipliğinde gerçekleşecek. Sevilla kulübünün kullandığı stadyum, 43.883 kişilik kapasiteye sahiptir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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