Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı. Vatandaşlar kazanan numaraları merak ediyor. 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde amorti kazanan numaralar hangileri? Büyük ikramiye tam bilete mi, çeyrek bilete mi çıktı? Büyük ikramiye hangi ilde çıktı?

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde amorti kazanan numaralar 4 ve 5 oldu.

120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı.

120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLDE ÇIKTI?

120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı.

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