2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde amorti kazanan numaralar hangileri?
Merakla beklenen 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi gerçekleşti. 120 milyonluk büyük ikramiye sahibini buldu. Vatandaşlar, 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçlarını merak ediyor. 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde amorti kazanan numaralar hangileri? Büyük ikramiye tam bilete mi, çeyrek bilete mi çıktı? Büyük ikramiye hangi ilde çıktı?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı. Vatandaşlar kazanan numaraları merak ediyor. 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde amorti kazanan numaralar hangileri? Büyük ikramiye tam bilete mi, çeyrek bilete mi çıktı? Büyük ikramiye hangi ilde çıktı?
2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde amorti kazanan numaralar 4 ve 5 oldu.
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı.
120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı.
Yılbaşı büyük ikramiyesi için bilet aldınız mı? #Yılbaşı | #Yeniyıl— Haberler (@Haberler) December 31, 2021
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