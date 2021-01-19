2021 Uluslararası Marka Liderleri Zirvesi

Lob'in Turkey tarafından 2021 Uluslararası Marka Liderleri Zirvesi düzenlendi.

Marka bilincini geliştirmek ve Ar-Ge'nin önemini masaya yatırmak üzere yapılan zirve, Tarabya'daki Vilayetler Evinde gerçekleştirildi.

Lob'in Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, bir ürünün markasına yapılan yatırımın çok önemli olduğunu vurguladı.

Ustaoğlu, "Marka, imaj ve algı yeni dönemde en çok konuşulan ve bizi yönlendiren isimlerden biri. İş dünyası için marka konusu çok önemli. Markasız ürün merdiven altı gibi düşünülüyor. Marka, o ürüne kıymet, kişilik, isim veren bir değer. Markalaşmaya çok önem vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Törende, "Türkiye'nin Uluslararası Haber Ajansı Markası" ödülü Anadolu Ajansına, "Yılın Ekonomi Kuşağı" ödülü A Para kanalında "Seans Öncesi" programını sunan Şafak Tükle Uysal'a, "Yılın En İyi Spor Programı ve Sunucusu" ödülü "VAR Odası" programıyla Ertem Şener'e verildi.

Çeşitli kategorilerde ödüllerin takdim edildiği törene, Lob'in Turkey Koordinatörü Fehim Ustaoğlu ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt