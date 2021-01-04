2021 polis zammı ne kadar oldu? Ocak memur zammı ile 2021 polis maaşları ne kadar? En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
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2021 polis zammı ne kadar oldu? Ocak memur zammı ile 2021 polis maaşları ne kadar? En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

04.01.2021 12:58 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:03
2021 polis zammı ne kadar oldu? Ocak memur zammı ile 2021 polis maaşları ne kadar? En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte polis maaşları belli oldu. Başkomiser, komiser, polis memuru gibi vatandaşlarımız maaşlarını merak etti. Peki 2021 polis zammı ne kadar oldu? Ocak memur zammı ile 2021 polis maaşları ne kadar? En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte polis maaşları belli oldu. Başkomiser, komiser, polis memuru gibi vatandaşlarımız maaşlarını merak etti. Peki 2021 polis zammı ne kadar oldu? Ocak memur zammı ile 2021 polis maaşları ne kadar? En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar haberimizde...

TEMMUZ ZAMMI ORANI NE KADARDI?

Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.

2021 MEMUR MAAŞLARI, SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı'ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4.542 TL'ye yükselecek.

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