2021 öğretmen maaşı ne kadar? Öğretmen maaşı zammı ne kadar?

Ocak ayı itibari ile asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşlarına zam yapıldı. 2021 öğretmen maaşı ne kadar? Öğretmen maaşı zammı ne kadar?

2021 yılı itibariyle yapılan maaşlara göre en düşük öğretmen maaşı ne kadar? En yüksek öğretmen maaşı ne kadar? 2021 öğretmen maaşı ne kadar? Öğretmen maaşı zammı ne kadar?

2021 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Öğretmenler, yılın ilk dönemlerinde yüzde 15 'lik vergi dilimine giriyor. Bu nedenle 2020 Temmuz ile 2020 Aralık arasında 4369 lira maaş aldı.

2021 Ocak ayı ile Temmuz ayı arasında ise öğretmenler 4 bin 734 lira alacak.

2021 ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Öğretmenler (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alması bekleniyor.9/1 derecesinde öğretmenler 2020'de 4.196 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre yüzde 8 zam gelmesi halinde 335,68 TL ile Ocak 2021'de 4.531 TL maaş alması bekleniyor.