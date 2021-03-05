2021 ek atama olur mu? 2020 öğretmen atama kontenjanları! Sözleşmeli öğretmen sınavı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atamalar ile müjdeyi verdi. Ek atama olur mu? 2021 ek atama olur mu? 2020 öğretmen atama kontenjanları! Sözleşmeli öğretmen sınavı ne zaman?