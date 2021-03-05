2021 ek atama olur mu? 2020 öğretmen atama kontenjanları! Sözleşmeli öğretmen sınavı ne zaman?
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2021 ek atama olur mu? 2020 öğretmen atama kontenjanları! Sözleşmeli öğretmen sınavı ne zaman?

05.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:33
2021 ek atama olur mu? 2020 öğretmen atama kontenjanları! Sözleşmeli öğretmen sınavı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atamalar ile müjdeyi verdi. Ek atama olur mu? 2021 ek atama olur mu? 2020 öğretmen atama kontenjanları! Sözleşmeli öğretmen sınavı ne zaman?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sınavı ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında takvim belli oldu. Buna göre, ön başvurular 15-26 Mart, sözlü sınavlar ise 17 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN?

Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

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