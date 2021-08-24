2021 Dünya Şampiyonası Çin yerine Avrupa'da düzenlenecek!
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2021 Dünya Şampiyonası Çin yerine Avrupa'da düzenlenecek!

2021 Dünya Şampiyonası Çin yerine Avrupa'da düzenlenecek!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Riot Games tarafından henüz resmi açıklama gelmedi.

Riot Games, Çin'in beş farklı eyaletinde düzenlenmesi planlanan 2021 Dünya Şampiyonası'nı Avrupa'ya taşımayı düşünüyor. Dün gece basına düşen sızıntılar sonrası haberin doğrulandığını belirten Dot Esports, Dünya Şampiyonası'nın Çin yerine Avrupa'da düzenleneceğini açıkladı.

Riot Games tarafından resmi açıklama gelmedi

Gelen haberlere göre Riot Games, yayın ekibini Çin'e götürme konusunda sıkıntı yaşıyor. Bunun yanı sıra LCS takımlarının geçen haftadan beri Çin'e giriş için vize işlemlerini halledemediği belirtiliyor. 2020 yılında sorunsuz bir şekilde Şanghay'da düzenlenen turnuvanın bu yıl Avrupa'ya taşınmasının temel sebeplerinin bunlar olduğu söyleniyor.

Dünya Şampiyonası'nın Avrupa'ya taşınması durumunda hangi şehirlerde düzenleneceği bilinmiyor. Seyirci alınıp alınmayacağı da merak edilen konular arasında. Riot Games tarafından gerçekleştirilen son büyük etkinlik olan 2021, İzlanda'nın Reykjavik şehrinde düzenlenmişti. Liglerin Eylül ayı başında sona ereceğini düşünürsek Riot Games'in önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması oldukça muhtemel.

Kaynak: Playerbros

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