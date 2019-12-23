2019 yılının haberlere en çok konu olan siyasi ismi belli oldu

23.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:27

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası olmasıyla bilinen insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2019 yılında haberlere en çok konu olan siyasi isimleri açıkladı. 21 kişilik listenin en tepesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken, Erdoğan'ı Ekrem İmamoğlu takip etti.

ZİRVE ERDOĞAN'IN

2019 yılında haberlere en çok konu olan isim AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, 1 milyon 702 bin 856 kez haberlere konu olarak en tepede yer alan isim olurken Erdoğan'ı, 473 bin 235 kez ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.

İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NU GEÇTİ

Habermetre tarafından servis edilen listenin dikkat çeken kısmı ise, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakması oldu. Haberlere473 bin 235 kez konu olan İmamoğlu, 319 bin 498 kez konu olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

BAKANLAR DİKKAT ÇEKTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak listede üst sıralarda yer alan bakanlar oldu. Süleyman Soylu, 260 bin 652 kez haber konusu olarak listenin beşinci sırasında yer aldı. Mevlüt Çavuşoğlu 209 bin 947 kez ile yedinci, Berat Albayrak ise, 158 bin 46 kez ile sekizinci sırada yer aldı.

YENİ PARTİ LİDERLERİ DE LİSTEDE

Geçtiğimiz haftalarda siyasi hayatına başlayan Gelecek Partisi'nin kurucu lideri Ahmet Davutoğlu ile yeni yılda partisini kurması beklenen Ali Babacan da listede yer alan isimler oldu. Ahmet Davutoğlu, 89 bin 608 kez haberlerde mevzubahis olurken Ali Babacan 60 bin 67 kez ile Davutoğlu'nun hemen ardında yer aldı.

DEVLET BAHÇELİ 6'NCI, AKŞENER 10'UNCU SIRADA

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 234 bin 764 kez haberlere konu oldu ve altıncı sırada yer aldı. İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ise, 102 bin barajını aşarak listede 10'uncu sırada kendisine yer buldu.

DEMİRTAŞ, BULDAN VE TEMELLİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, 40 bin 145 kez haber konusu oldu ve HDP'nin mevcut eş başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan'ı ardında bıraktı. Temelli, 37 bin 151 kez, Buldan ise, 20 bin 487 kez haber konusu olmayı başardı.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası olan Habermetre'nin, 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi isimleri açıkladığı liste şu şekilde: