2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Doğru

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacak Atmalar Milli Takımı'nın antrenörü İhsan Taş, "Hedefimiz madalya, bunun için sporcularımızı en iyi şekilde hazırladığımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-30 Temmuz'da Samsun'da yapılacak oyunlarda atletizm branşında yarışacak Atmalar Milli Takımı, hazırlıklarını Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdürüyor.



Müsabakalara 23 Temmuz'dan itibaren Samsun İlkadım Atletizm Stadı'nda çıkacak milli takımın antrenörü İhsan Taş, oyunlara büyük bir moral ve motivasyonla hazırlandıklarını, disiplinli bir şekilde 6 kamp dönemi geçirdiklerini aktardı.



Hedeflerinin madalya kazanmak olduğunu kaydeden Taş, "Hedefimiz madalya, bunun için sporcularımızı en iyi şekilde hazırladığımızı düşünüyoruz. Allah da yardım ederse iyi dereceler alacağız." şeklinde görüş belirtti.



Gülle branşında yarışacak 21 yaşındaki Fatmagül Koç da büyüklerde ilk kez uluslararası bir müsabakaya katılacağını anlatarak, "Her gün 1,5-2 saat antrenman yapıyoruz. Olimpiyatlardan sonra da Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıp başarı elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Gülleye 5 yıl önce başlayan Fatmagül, 2014'te Trabzon'da düzenlenen organizasyonda gençlerde Avrupa şampiyonu olmuş, ardından büyüklerde iki yıl üst üste Türkiye şampiyonluğuna ulaşmıştı.



Atmalar Milli Takımı'nda Serhan Çalhan, Muhammed Çakır, Yağmur Taş, Alperen Akbulut, Mahmut Kılıç ve Fatmagül Koç bulunuyor.