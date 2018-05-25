2014'te Düşen Malezya Yolcu Uçağının Rus Buk Füze Bataryası ile Vurulduğu Açıklandı
Hollanda ve Avustralya tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturma ve incelemeler sonucunda 298 yolcunun hayatını kaybettiği Malezya Havayolları'na ait uçak faciasında Rusya sorumlu tutuldu.
Hollanda ve Avustralya tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturma ve incelemeler sonucunda 298 yolcunun hayatını kaybettiği Malezya Havayolları'na ait uçak faciasında Rusya sorumlu tutuldu. İnceleme ekibine göre 'su götürmez' kanıtlar mevcut.
Author: euronews-tr
Tags: haber Posted: 25 mei 2018
Kaynak: Euronews.com