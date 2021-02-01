2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Göktan geri döndü! İşte son görüntüsü

2000'li yıllarda "Efsane", "Mevsimler" ve "Sen" gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Göktan, şarkılarına bir yenisini daha ekliyor. Göktan, "Bugünlerde" isimli yepyeni şarkısını 29 Ocak tarihinde Razaki Müzik etiketi ile dinleyicilerle buluşturdu. Göktan'ın son görüntüsü sevenlerini şaşırttı