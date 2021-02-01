2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Göktan geri döndü! İşte son görüntüsü
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2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Göktan geri döndü! İşte son görüntüsü

01.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:49
2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Göktan geri döndü! İşte son görüntüsü

2000'li yıllarda "Efsane", "Mevsimler" ve "Sen" gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Göktan, şarkılarına bir yenisini daha ekliyor. Göktan, "Bugünlerde" isimli yepyeni şarkısını 29 Ocak tarihinde Razaki Müzik etiketi ile dinleyicilerle buluşturdu. Göktan'ın son görüntüsü sevenlerini şaşırttı

Snob Magazin'in haberine göre; Projenin prodüktörlüğünün yanı sıra söz, beste, düzenleme çalışmalarına da imzasını atan Göktan, yine kendine özgü sesi ve tarzıyla Bugünlerde şarkısında duygusal ve modern bir çalışma ortaya çıkarıyor. Çalışmanın fotoğrafları Adem Akçay imzası taşıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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