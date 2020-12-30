200 düzensiz göçmen umut yolculuğunda yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

200 düzensiz göçmen umut yolculuğunda yakalandı

30.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:51
200 düzensiz göçmen umut yolculuğunda yakalandı

İstanbul'dan yola çıkan düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu Atlas adlı gemi, Çeşme'de yakalandı.

İstanbul'dan yola çıkan düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu Atlas adlı gemi, Çeşme'de yakalandı. Geminin içinde çeşitli milletlerden 200'ün üzerinde düzensiz göçmenin bulunduğu öğrenildi.

Dün İstanbul'dan İtalya'ya gitmek için yola çıkan Atlas adlı gemi, bugün sabah saatlerinde İzmir Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak Çeşme İskelesine getirildi. Geminin ambarında Suriye, Afganistan, Irak uyruklu 200'ün üzerinde düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Göçmenlerin gemiye binerken kişi başı 6 bin euro ödediği öğrenilirken, işlemlerinin tamamlanması sonrası İzmir İl Göç İdaresine sevk edileceği belirtildi.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)

200 düzensiz göçmen umut yolculuğunda yakalandı
200 düzensiz göçmen umut yolculuğunda yakalandı
200 düzensiz göçmen umut yolculuğunda yakalandı
200 düzensiz göçmen umut yolculuğunda yakalandı
200 düzensiz göçmen umut yolculuğunda yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Seyit Torun Yaşar Güler Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Seren Serengil Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Güven Yalçın Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Erkek Sakarya Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 200 düzensiz göçmen umut yolculuğunda yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:53:18. #1.14#
title