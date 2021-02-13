20 yıl sonra eski sevgilisinden özür diledi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

39 yaşındaki iki çocuk annesi Britney Spears'ın hayatını konu alan Framing Britney Spears adlı belgeselin ardından ilk gençlik dönemlerindeki sevgilisi olan Justin Timberlake de sessizliğini bozdu. Jessica Biel ile iki çocuklu bir evlilik sürdüren Timberlake, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla 20 yıl önceki sevgilisi Britney Spears'tan özür diledi.

'ÇUVALLADIM' DİYE YAZDI

Timberlake, "Mesajları, yorumları ve birçok şeyi gördüm ve açıklama yapmak istedim. Sergilediğim davranışların sorunlara yol açtığı dönem için pişmanım. Doğru olan şeyi yaparak konuşmadığım için üzgünüm. O anlarda yetersiz kaldığımın ve pek çok insanın bundan faydalandığının farkındayım. Britney Spears ve Janet Jackson'dan özellikle özür diliyorum. Her ikisi de değer verdiğim ve saygı duyduğum kadınlar. Çuvalladığımı biliyorum" dedi.

BİR ZAMANLARIN GÖZDE ÇİFTİ

Justin Timberlake ile Britney Spears, 1998 ile 2002 yılları arasında sevgili olmuşlardı. Çift, o dönem magazin basınının gündeminden hiç inmiyordu.

KARISINDAN DA AYNI ŞEKİLDE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sosyal medya üzerinden özür dilemek Justin Timberlake'in yabancı olmadığı bir konu aslında. Timberlake, adı aldatma söylentilerine karıştığı dönemde de eşi Jessica Biel'den özür dilediğini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

'SEVDİKLERİMİ YARALADIM'

Justin Timberlake, 2019 yılında Palmer adlı yapımda birlikte rol aldığı Alisha Wainwright ile New Orleans'ta bir barda el ele görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından Timberlake, eşini aldattığı iddialarıyla gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.Timberlake daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda karısından özür dilemişti. Mesajında, yapabildiği kadar söylentilerden uzak durmaya çalıştığını belirten Justin Timberlake bu son olayların sevdiği insanları yaraladığını yazdı.

'MAKSADIMI AŞTIM'

Timberlake, maksadını aşan bir davranış sergilediğini belirterek "Ama bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil." Timberlake "Harika karımdan ve ailemden, onları böyle utanç verici bir durumda bıraktığım için özür dilerim" yazarak, iyi bir eş ve baba olmaya odaklandığını bunun için de elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

Kaynak: Hürriyet