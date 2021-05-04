'20 yaş challange' akımına katılan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden gençlik fotoğrafını paylaştı
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'20 yaş challange' akımına katılan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden gençlik fotoğrafını paylaştı

'20 yaş challange' akımına katılan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden gençlik fotoğrafını paylaştı
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Sosyal medyada hızla yayılan '20 yaş challenge' akımına dahil olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden 20 yaşında olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Hey gidi yıllar, Selvi hanımı etkilemek çok önemliydi" ifadelerine yer verdi.

Son günlerde sosyal medyada '20 yaş challenge' fırtınası yayılmaya başladı. Pek çok kullanıcı, 20 yaşındaki hallerini hesaplarından paylaşıyor.

"SELVİ HANIMI ETKİLEMEK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Söz konusu akıma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da katıldı. Twitter hesabı üzerinden 20 yaşında olduğu bir fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu, "Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi" notunu düştü.

'20 yaş challange' akımına katılan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden gençlik fotoğrafını paylaştı
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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