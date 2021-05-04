'20 yaş challange' akımına katılan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden gençlik fotoğrafını paylaştı

Sosyal medyada hızla yayılan '20 yaş challenge' akımına dahil olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden 20 yaşında olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Hey gidi yıllar, Selvi hanımı etkilemek çok önemliydi" ifadelerine yer verdi.