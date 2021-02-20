20 Şubat 2021 Star Yayın Akışı
20 Şubat 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Regaip Kandili
00:15 Akrep
00:20 Dizi
01:30 Sefirin Kızı
03:00 Büyük Soygun
04:00 Ölüm Takımı
04:30 Büyük Soygun
05:30 Geniş Aile
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Dizi
09:30 Alaaddin’in Yeni Serüvenleri
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:00 Sinema
13:15 Gerçeğin Peşinde
14:00 Sefirin Kızı
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Dizi
16:30 Seni Çok Bekledim
16:30 Menajerimi Ara
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
20:00 İbo Show
Kaynak: InterSinema.com