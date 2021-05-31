20 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan inek vinç ile kurtarıldı
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20 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan inek vinç ile kurtarıldı

20 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan inek vinç ile kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin Pazar ilçesinde ahırdan kaçarak 20 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan inek vinç yardımı ile kurtarıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde ahırdan kaçarak 20 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan inek vinç yardımı ile kurtarıldı.

Olay Pazar ilçesine bağlı Ortaırmak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sündüz Aras'a ait inek, sabah ahırdan kaçtı. Yakalamaya çalışan sahiplerinden kurtulmak için kaçan inek, kayalıklardan dereye yuvarlandı. Yaklaşık 20 metreden yuvarlanan ineği bulunduğu yerden çıkarmakta sahipleri yetersiz kalınca vinç çağırıldı. Hafif yaralanan inek vinç yardımıyla dereden çıkarıldı. Kurtarma anı ise cep telefonu ile kaydedildi. - RİZE

20 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan inek vinç ile kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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