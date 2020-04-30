20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kız çocuğu olacak Sevgilisi Zayn Malik'ten 20 haftalık hamile olan 25 yaşındaki model Gigi Hadid'in kız bebeği olacağı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta 25. yaşını kutlayan dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik'ten 20 haftalık hamile olması magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

İLİŞKİLERİNİ BEBEKLE TAÇLANDIRDILAR

TMZ'de yer alan habere göre: İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan genç aşıkları bir kızları olacak. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen model Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik bugüne kadar 3 kez ayrılık kararı almış ve barışmışlardı.

KARANTİNADA YENİ YAŞINI KUTLADI

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan Gigi Hadid, 23 Nisan'da 25. yaşına girmiş ve doğum gününü kardeşi Bella Hadid ile sevgilisi Zayn Malik'le birlikte kutlamıştı. Sosyal medya hesabından yeni yaşıyla ilgili paylaşım yapan Hadid, "Benim için bugünü özel hale getiren, tüm dünyadan sevgilerini hissettiğim karantina ailemle en güzel 25'inci yaş günü kutlaması. Bu zamanlar gelecekte beraberlik için bizi daha da minnettar hale getirecek. Herkese doğum günü mesajları için teşekkürler. 25'inci yaş günümü asla unutmayacağım" demişti.