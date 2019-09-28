20 gün önce eşinden boşanan Burcu Esmersoy, Tarkan konserinde dağıttı

28.09.2019 12:12

Güzelliğinin yanında işindeki başarısıyla da adından söz ettiren Burcu Esmersoy, 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu'nda evlendiği iş insanı Berk Suyabatmaz ile 20 gün önce boşanmıştı. Başarılı sunucu, Tarkan konserinde boy gösterdi.

KENDİNDEN GEÇTİ

Boşanmasının üstünden 20 gün geçen güzel sunucu Harbiye'deki Tarkan konserine gitti. Esmersoy, konserde Megastar'ın şarkıları eşliğinde dans etti. Kıvrak hareketlerin eşlik ettiği dansları sosyal medya hesabından paylaşan güzel sunucu, takipçilerinden övgü aldı.

"FİKREN VE RUHEN ANLAŞAMADIK"

Yaklaşık 1 senelik evliliklerini bitirme kararı alan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, 'fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandıklarını açıklamıştı.