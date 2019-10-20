20 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı

20.10.2019 06:45

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:10 Muhteşem İkili

04:10 Çok Gezenti

05:10 Müzik

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

09:30 Mutluluk

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:30 Sende Yap

15:30 Kadın Dokunuşu

16:45 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

20:15 Muhteşem İkili

23:00 Kayıp Şehir

Kaynak: InterSinema.com