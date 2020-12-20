20 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
20 Aralık 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Union Berlin - Bayern Münih
07:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor
08:40 Süper Lig Özetler
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
11:00 Spor Bülteni
11:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor
13:25 Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balıkesirspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Eskişehirspor - Menemenspor
17:25 Spor Kitaplığı
17:30 Aktüel Futbol
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 İstanbulspor - Bursaspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com