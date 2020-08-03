2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

03.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:41

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İzmir Uşak kara yolu 4 Eylül Mahallesi mevkisinde kavşağa giren Erdoğan Aygenç'in (69) kullandığı 06 BL 0700 plakalı otomobille Ahmet Tarhan idaresindeki 64 NC 727 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Aygenç'in kullandığı otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Otomobil içinde sıkışan Aygenç ile yanındaki Mustafa Özercik (57), itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Özercik, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Manşet

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