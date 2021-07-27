2. Organize Sanayi Bölgesinin Kurulmasına İlişkin Toplantı Gerçekleştirildi
İlimiz Sudurağı beldesinde yapılması planlanan ve yer seçim çalışmaları tamamlanan Karaman 2. Sanayi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili toplantı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.
İlimiz Sudurağı beldesinde yapılması planlanan ve yer seçim çalışmaları tamamlanan Karaman 2. Sanayi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili toplantı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi. 27 Temmuz 2021 Salı günü Valilik Yunus Emre Toplantı salonunda Vali Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Karaman Belediyesi Başkanı Savaş Kalaycı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, Sudurağı Belediye Başkanı Derviş Mehmet Ceyhan, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Gökhan Alkan ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ali Osman Kaşıkçı katıldı. Gündemde yer alan konulan görüşülerek karara bağlandığı toplantı, görüş ve temennilerin ardından sona erdi.
Kaynak: Habermetre