2. Organize Sanayi Bölgesinin Kurulmasına İlişkin Toplantı Gerçekleştirildi

İlimiz Sudurağı beldesinde yapılması planlanan ve yer seçim çalışmaları tamamlanan Karaman 2. Sanayi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili toplantı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.