- 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Temel Burseya Dağı'nda

AFRİN - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Öncüpınar sınırında bulunan Burseya Dağı'nın alınmasının ardından 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekatını sahada yürüten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel dün öğlen saatlerinde teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'ndaki askerleri ziyaret etti. Askerlerle görüşen Temel, beraberindeki komutanlarla Burseya Dağı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirlerini denetledi.