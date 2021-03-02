2 Mart Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı?
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2 Mart Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı?

02.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:54
2 Mart Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı?

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen 2 Mart Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı? Gelinim Mutfakta son bölüm özeti! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 1. kim oldu? 2 Mart Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı?

2 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aysun:22

Ayten:17

Saniye:13

Zeynep:10

2 MART ÇEYREĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Çeyreğin sahibi Aysun oldu.

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