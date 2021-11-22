2 kilometreye 20 dolar istedi! Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
İstanbul'da iki fenomen, Arap turist kılığına girerek taksiye bindi. Taksici, Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitmek istediklerini söyleyen fenomenlerden 20 dolar istedi. Kredi kartı kabul etmeyen taksici "41 cent benden olsun" diyerek turist sandığı müşterilerini kazıklamaya çalıştı. O anlar, fenomenlerin kamerası ile anbean kaydedildi.
İstanbul'da Arap turist kılığında bindikleri iki taksi tarafından dolandırılan fenomenlerin videosu sosyal medyada gündem oldu.
2 KİLOMETRE İÇİN 20 DOLAR İSTEDİ
Taksici Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitmek istediklerini söyleyen Arap turist kılığındaki fenomenler, 2 kilometre uzaklıktaki mesafe için 20 dolar istedi.
KREDİ KARTI KABUL ETMEDİ
Takside kredi kartıyla ödeme yapma seçeneği bulunmasına rağmen ısrarla nakit para isteyen taksicinin, "20 dolar 41 cent, 20 doları verin 41 cent benden hediye" demesi ise dikkat çekti.
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet